Özer Kasap başkanlığındaki belediye ekipleri, Bankalar Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Demirciler Sokak ve Alaettin Sokak’ta gece saatlerinde yıkama ve temizlik çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalarla ilçe merkezi bayrama hazır hale getirildi.

TURİZM İÇİN TEMİZ VE DÜZENLİ ORTAM

Belediye Başkanı Kasap, bayram döneminde ilçede yoğunluk beklediklerini belirterek temizlik çalışmalarına ağırlık verdiklerini ifade etti. Beypazarı’nın önemli bir turizm merkezi olduğuna dikkat çeken Kasap, yerli ve yabancı turistlerin tarihi sokaklarda temiz ve düzenli bir ortamda gezebilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bayram öncesi yapılan bu çalışmalarla ilçe merkezinin hem vatandaşlar hem de ziyaretçiler için daha elverişli hale getirilmesi hedefleniyor.