Olay, saat 19.45 sıralarında Plevne Mahallesi Akşemsettin mevkisinde meydana geldi. Aralarında daha önceden husumet bulunan iki grup sanal medya platformları üzerinden karşılıklı küfürleşmeye başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Kosova Sokak yakınlarında bir araya gelen taraflar arasında kavga çıktı. Yaşanan arbede sırasında bazı şüpheliler, yanlarında getirdikleri silahlarla ateş açtı. Açılan ateş sonucu bölgedeki bir araca mermi isabet ederken, şans eseri herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmadı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen F.A., İ.Ç., M.Ç. ve Ö.S.'yi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet pompalı tüfek ele geçirilerek, muhafaza altına alındı.

Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki sorgularının devam ettiği ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi. Polisin olayla ilgili başlattığı geniş çaplı soruşturma sürüyor.