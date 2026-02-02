Kaza, gece saatlerinde Gönen ilçesi Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Zeynep C. (33) yönetimindeki 10 AIF 184 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Nejdet A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle Nejdet A., metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Nejdet A.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Araç sürücüsü Zeynep C., polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.