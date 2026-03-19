Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara İl Başkanlığı, Ramazan Bayramı’nın ikinci günü gerçekleştireceği bayramlaşma programını duyurdu. Parti yetkilileri, 21 Mart’ta partililer ve Ankara halkıyla bir araya gelerek bayram coşkusunu paylaşacaklarını belirtti.

Program çerçevesinde, Ankara İl Başkanlığı’nda bayramlaşma saat 11.30 – 12.30 arasında gerçekleşecek. Etkinlikte, partililer ve vatandaşlar hem bayramlaşacak hem de sohbet ederek dayanışma ve kardeşlik duygularını pekiştirme fırsatı bulacak.

CHP yetkilileri, bayramlaşmanın partinin Ankara’daki toplumsal bağlarını güçlendirmek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Etkinliklerin, Ankara’daki partililer ve vatandaşlar için hem sosyal bir buluşma hem de bayram sevincini birlikte yaşama fırsatı sunacağı kaydedildi.

Ayrıca parti, ilçe başkanlıklarında saat 10.00’da, CHP Genel Merkezi’nde ise saat 13.15 – 14.00 arasında bayramlaşmaların devam edeceğini duyurdu. Ankara İl Başkanlığı’ndaki programın özellikle Ankara halkını ve partilileri etkinliğe davet etmesi bekleniyor.