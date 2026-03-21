Ankara Kulübü Derneği, Ramazan Bayramı dolayısıyla gerçekleştireceği geleneksel bayramlaşma programı için hazırlıklarını tamamladı. Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinlik, bayramın üçüncü günü olan 22 Mart Pazar günü saat 15.00’te Ankara Konağı’nda düzenlenecek.

Toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi ve köklü bayramlaşma geleneğini yaşatmayı amaçlayan programda; dernek yöneticileri, üyeler, seymenler, bacıerenler ve çok sayıda davetlinin bir araya gelmesi bekleniyor.

Dernek Genel Başkanı Metin Özaslan, bayramların birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği özel günler olduğuna dikkat çekerek, tüm hemşehrileri bu buluşmaya davet etti. Özaslan, “Geleneklerimizi yaşatmak ve bayram sevincini birlikte paylaşmak için tüm gönül dostlarımızı programımıza bekliyoruz” dedi.

Program, Ankara’da bayram coşkusunu ortak bir paydada buluşturacak önemli etkinliklerden biri olacak.