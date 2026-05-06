Turnuvada yarı final eşleşmeleri de belli oldu. Buna göre:

Yalıkavak SK – Üsküdar Belediyesi SK

Odunpazarı SK – Bursa Büyükşehir Belediyesi SK

Takımlar finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

Yalıkavak SK Yarı Finalde

Yalıkavak SK, çeyrek finalde Göztepe SK’yı 30-23 mağlup ederek yarı finale çıktı. İlk yarıyı 16-12 önde tamamlayan ekip, üstünlüğünü koruyarak galibiyete ulaştı.

Maçın en değerli oyuncusu Yalıkavak’tan Gülcan Tügel oldu. Başantrenör Kıvanç Özcan, performansın yeterli olmadığını ancak galibiyetin önemli olduğunu vurgulayarak hedeflerinin kupa olduğunu söyledi.

Odunpazarı SK’den Kritik Galibiyet

Odunpazarı SK, Ortahisar Belediyesi SK’yı 39-37 yenerek yarı finale yükseldi. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede Eskişehir temsilcisi önemli bir galibiyet aldı.

Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Diğdem Hoşgör seçildi. Başantrenör İsmail Sönmez, takımının sezon boyunca yenemediği rakibini mağlup ettiğini ve kupayı kazanmak istediklerini dile getirdi.

Üsküdar Belediyesi SK Rahat Kazandı

Üsküdar Belediyesi SK, MC Sistem Yurdum GSK’yı 37-31 mağlup ederek yarı final biletini aldı. İlk yarıyı 18-11 önde tamamlayan ekip, maç boyunca üstünlüğünü korudu.

MVP ödülü Selen Akalın’a verildi. Takım, yarı finalde Yalıkavak ile karşılaşacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesi SK Turladı

Bursa Büyükşehir Belediyesi SK, Yenimahalle Belediyesi SK’yı 33-26 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Beyzanur Türkyılmaz’ın MVP olduğu maçın ardından Başantrenör Mehmet Fatih Işık, hedeflerinin finale çıkmak olduğunu belirtti.

Kupada Hedef Final

Dört takım da yarı final öncesinde hedeflerini açıkça ortaya koydu: finale yükselmek ve kupayı kazanmak. Kadınlar THF 50’nci Yıl Federasyon Kupası’nda yarı final mücadelelerinin büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor.