Ankara’da bulunan Çubuk Barajı çevresinde meydana gelen silahlı saldırı paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, gezmek için baraj bölgesine giden Serdar K, kimliği henüz belirlenemeyen bir şüphelinin tüfekli saldırısına uğradı. Saldırının ardından zanlı olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Serdar K, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yetkililer, saldırganın yakalanması için bölgede geniş çaplı arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.