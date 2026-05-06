Görev süreleri dolan 6 üyenin yerine Yargıtay ve Danıştay kontenjanından yeni üyeler belirlendi. Bu kapsamda Yargıtay’dan Mehmet Arı, İhsan Kamil Akçadırcı ve Nurullah Bodur; Danıştay’dan ise Hamdi Şenler, Yunus Emre Sılay ve Nedret Engin YSK üyeliğine seçildi.

Yeni üyeler için düzenlenen törende yemin edilmesinin ardından YSK’de başkanlık seçimi gerçekleştirildi.

Serdar Mutta çoğunluk oyuyla seçildi

Kapalı yapılan oylamada 11 üyenin salt çoğunluğunun oyunu alan Serdar Mutta, Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına seçildi. Kurulda yapılan seçimde İsmail Kalender ise Başkanvekili oldu.

“Seçimler şeffaf yürütülecek” mesajı

Seçimin ardından YSK önünde açıklama yapan Mutta, görev süresi sona eren eski Başkan Ahmet Yener ve üyelere teşekkür etti. YSK’nin bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesiyle çalıştığını vurgulayan Mutta, tüm seçim süreçlerinin hukuk çerçevesinde ve şeffaf şekilde yürütüleceğini ifade etti.

Serdar Mutta kimdir?

1974 yılında Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde doğan Serdar Mutta, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1995 yılında mezun oldu. Hakim adayı olarak başladığı meslek hayatında çeşitli il ve kurumlarda görev aldı.

Mutta; Hüyük, Uzundere ve Türkoğlu hakimliklerinin yanı sıra Adalet Müfettişliği, Adalet Bakanlığı Personel Daire Başkanlığı, İcra ve İflas Hizmetleri Daire Başkanlığı ve HSYK Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinde bulundu. 2018 yılında Yargıtay üyeliğine seçilen Mutta, 2023 yılında YSK üyeliğine getirilmişti.