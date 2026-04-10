Türkiye’nin önde gelen iş insanlarından Sakıp Sabancı, vefatının yıl dönümünde saygı ve özlemle anılıyor. Türk iş dünyasına damga vuran Sabancı, yalnızca ekonomik başarılarıyla değil; eğitime, sanata ve toplumsal gelişime yaptığı katkılarla da hafızalarda yer etti.

1933 yılında Kayseri’de doğan Sakıp Sabancı, Sabancı Holding bünyesinde gerçekleştirdiği yatırımlarla Türkiye’nin en büyük sanayi ve finans kuruluşlarından birinin büyümesinde önemli rol oynadı. “Sakıp Ağa” lakabıyla tanınan Sabancı, samimi kişiliği ve halkla kurduğu yakın ilişkiyle geniş kesimlerin sevgisini kazandı.

İş dünyasındaki başarılarının yanı sıra eğitim ve kültür alanına verdiği destekle de öne çıkan Sabancı’nın adı bugün birçok üniversite, müze ve vakıfta yaşatılıyor. Özellikle Sabancı Üniversitesi ve Sabancı Vakfı aracılığıyla yürütülen projeler, onun vizyonunu geleceğe taşımaya devam ediyor.

10 Nisan 2004’te hayatını kaybeden Sakıp Sabancı, ölüm yıl dönümünde ailesi, iş dünyası temsilcileri ve sevenleri tarafından bir kez daha anılıyor. Onun bıraktığı miras, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal gelişiminde önemli bir referans olmayı sürdürüyor.