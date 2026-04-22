1 Ocak 1944 tarihinde Erzincan’da dünyaya gelen Atuner, müzisyen bir babanın oğlu olarak küçük yaşlarda sanatla tanıştı. Ankara Devlet Konservatuvarı Şan Bölümü’nden mezun olan sanatçı, profesyonel kariyerine İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde başladı.

Tiyatro sahnesine ise Gülriz Sururi – Engin Cezzar Tiyatrosu ile adım atan Atuner, burada sahnelenen Keşanlı Ali Destanı gibi önemli yapımlarda rol aldı.

Televizyon ve Sinemada İz Bıraktı

1980’li yıllarda televizyon ve sinemaya geçiş yapan usta oyuncu, özellikle Levent Kırca ile birlikte yer aldığı Olacak O Kadar skeçleriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Atuner ayrıca:

Çocuklar Duymasın

Ayrılsak da Beraberiz

En Son Babalar Duyar

Reyting Hamdi

Çılgın Bediş

gibi pek çok sevilen yapımda rol aldı.

100’den Fazla Projede Yer Aldı

Kariyeri boyunca 100’den fazla projede yer alan Ferdi Atuner, özellikle komedi ve aile temalı yapımlardaki performansıyla hafızalara kazındı. Sahnedeki doğal oyunculuğu ve ekranlardaki samimi tavrıyla geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Sanat Dünyasında Büyük Kayıp

Ferdi Atuner’in vefatı, Türk tiyatro ve televizyon dünyasında büyük bir boşluk bıraktı. Usta sanatçı, ardında unutulmaz karakterler ve iz bırakan performanslar bırakarak sanat tarihindeki yerini aldı.