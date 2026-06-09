Kaza, saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aşıkveysel Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, T.K. idaresindeki 38 ZC 678 plakalı kamyon ile T.Ç. yönetimindeki tramvay henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle çevrede panik yaşandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 5 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza anının güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildiği öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlattı.