275 dönümlük geniş bir alan üzerine kurulan Arizona Athletic Grounds, milli takıma üst düzey çalışma imkânı sunuyor. Tesiste;

24 futbol sahası

8 beyzbol sahası

12 plaj voleybolu sahası

50 voleybol sahası

16 basketbol sahası

Modern spor salonları

yer alıyor.

Bu kapsamlı spor kompleksi, Dünya Kupası hazırlıkları için ABD’nin en donanımlı merkezlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Son hazırlıklar tamamlandı

Milli takımın antrenmanlarını gerçekleştireceği merkez saha, idman öncesinde son hazırlıkların ardından kullanıma hazır hale getirildi. Saha zemini, teknik ekip ve tesis yetkilileri tarafından özel olarak antrenmana uygun standartlara getirildi.

Tesis çalışanları ayrıca, taraftarların katılacağı antrenman için saha çevresinde düzenlemeler yaptı ve güvenlik ile izleme alanlarını hazırladı.

“Welcome Türkiye” mesajı ekranlara yansıtıldı

Tesis genelindeki tüm dijital ekranlarda “Welcome Türkiye” mesajı ve A Milli Takım’ın görselleri yer aldı. Bu detay, kampın uluslararası atmosferini güçlendirirken milli takıma moral desteği olarak değerlendirildi.

Taraftara açık antrenman ilgi çekiyor

Basına ve taraftara açık gerçekleştirilecek ilk antrenmanın yoğun ilgi görmesi bekleniyor. Teknik heyet, bu sürecin hem fiziksel hazırlık hem de takım uyumu açısından önemli olduğunu vurguluyor.

2026 Dünya Kupası yolunda hazırlıklarını hızlandıran milli takım, Arizona kampıyla birlikte yeni sezon öncesi kritik bir döneme girmiş olacak.