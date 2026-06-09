Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi’nin 2025/318 Esas sayılı dosyasında sanık olarak yer alan İmamoğlu hakkında, milletvekilleri ile görüşmesinin yasaklandığına dair iddiaların sosyal medya platformlarında paylaşıldığı belirtildi.

Açıklamada, ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve hükümlülerin ziyaret haklarının mevzuat çerçevesinde eksiksiz şekilde kullandırıldığı vurgulanarak, söz konusu paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, yapılan paylaşımları “gerçeğe aykırı bilgi yayma” kapsamında değerlendirerek, ilgili sosyal medya hesaplarının kullanıcıları hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi uyarınca soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Öte yandan yetkililer, kamuoyunda yanlış algı oluşturabilecek doğrulanmamış içeriklere karşı dikkatli olunması gerektiğini belirtti.

Soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.