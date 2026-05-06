Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, belediye çalışanlarını kapsayan 3 yıllık banka promosyon anlaşmasını imzaladı. Anlaşma kapsamında personele 76 bin TL nakit promosyon veya farklı vadelerde sıfır faizli kredi seçenekleri sunuldu.

Mamak Belediyesi’nde gerçekleştirilen anlaşmaya göre çalışanlar, isterlerse 76 bin TL promosyon ödemesini peşin alabilecek. Alternatif olarak personel; 12 ay vadeli 255 bin TL, 9 ay vadeli 320 bin TL ya da 6 ay vadeli 440 bin TL tutarında faizsiz kredi imkanından yararlanabilecek.

İmza töreni Belediye Meclis Salonu’nda yapılırken, Veli Gündüz Şahin kendi promosyon hakkını DMD (Duchenne Musküler Distrofi) hastası Ömer ve Musab için yürütülen, valilik onaylı yardım kampanyasına bağışladığını açıkladı. Başkan, belediye personeline kampanyaya destek çağrısında bulundu.

Konuşmasında belediye bünyesindeki çalışanların tek çatı altında toplandığını belirten Şahin, promosyon ödemelerinin çalışanların hesaplarına eksiksiz şekilde yatırılacağını ifade etti.