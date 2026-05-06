Asya piyasalarında, Orta Doğu’da gerilimin azalabileceğine yönelik artan iyimserlik ve güçlü şirket bilançolarının etkisiyle teknoloji hisseleri öncülüğünde yükseliş eğilimi dikkat çekiyor. Çin ve Güney Kore’de piyasalar tatil sonrası yeniden işleme açılırken, bölge genelinde risk iştahının arttığı gözleniyor.

Buna karşın, Japonya’da finansal piyasalar resmi tatil nedeniyle bugün de kapalı kalmaya devam ediyor. Japon yatırımcıların işlemlere katılamaması, Asya genelinde işlem hacimlerinin görece sınırlı kalmasına yol açarken, fiyatlamalarda Çin ve Güney Kore piyasalarının etkisi daha belirgin hale geliyor.

Analistler, Japonya piyasalarının kapalı olmasının kısa vadede bölgesel likiditeyi sınırlayabileceğini ancak teknoloji hisselerine yönelik küresel talebin Asya borsalarındaki yükselişi desteklemeyi sürdürdüğünü belirtiyor.