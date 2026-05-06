İstanbul’da sahte altın üretimi ve satışına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında önemli bir operasyon gerçekleştirildi. Zeytinburnu ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen baskında, piyasa değeri yaklaşık 28 milyon 500 bin lira olan sahte altınlar ele geçirildi.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, sahte altın üretimi yapılan adres tespit edildi. Dün sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda adreste geniş çaplı arama yapıldı.

Yapılan incelemelerde, satışa hazır halde paketlenmiş 1, 5 ve 10 gramlık toplam 1530 adet sahte altın ele geçirildi. Bu ürünlerin toplam ağırlığının 4 bin 252 gram olduğu belirtildi.

Üretim ekipmanları da bulundu

Operasyon kapsamında yalnızca sahte altınlar değil, üretimde kullanılan çok sayıda malzeme de ele geçirildi. Aramalarda 280 plastik kalıp, 13 metal kalıp, 1010 sahte gram altın ambalajı, bir pres makinesi ile bir kağıt ve plise delme makinesi bulundu.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli gözaltına alınırken, soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.