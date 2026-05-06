Edirne’de her yıl büyük bir coşkuyla kutlanan Kakava ve Hıdırellez Şenlikleri, bu yıl da renkli görüntülerle sona erdi. Şenliklerin son sabahında vatandaşlar, Sarayiçi bölgesinde Tunca Nehri kıyısına akın etti.

Sabahın erken saatlerinden itibaren nehir kenarında toplanan kalabalık, dileklerini kağıtlara yazarak suya bıraktı. Bazı katılımcılar ise bolluk ve bereket getirdiğine inanılan ağaç dallarını koparıp evlerine götürmek üzere yanlarına aldı. Böylece yüzyıllardır sürdürülen gelenekler bir kez daha yaşatıldı.

5-6 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen ve UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer alan şenlikler, Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından gelen binlerce ziyaretçiyi ağırladı. Bir gün önce yakılan geleneksel Kakava ateşi etrafında toplanan kalabalık, müzik ve dans eşliğinde gece boyunca eğlendi.

“Baharın bereketini birlikte karşıladık”

Etkinliklere katılan Filiz Gencan Akın, bu yılki organizasyonun beklentilerin üzerinde ilgi gördüğünü belirtti. Katılımın hem yurt içinden hem de yurt dışından yoğun olduğunu vurgulayan Akın, baharın getirdiği umut, bereket ve dayanışma duygusunu hep birlikte yaşadıklarını ifade etti. Tunca Nehri kıyısında yapılan dilek ritüelinin anlamına dikkat çeken Akın, tutulan dileklerin tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

İlk kez katılanlar da büyülendi

Şenliğe İstanbul’dan gelen Duygu Görücü ise ilk kez katıldığı etkinlikten büyük mutluluk duyduğunu dile getirerek, dileklerinin gerçekleşmesini umut ettiğini söyledi. Gece boyunca alanda kaldıklarını belirten Görücü, atmosferin kendisini çok etkilediğini ifade etti.

Akademik ilgi de yoğun

Üniversitede öğretim görevlisi olan Fatma Arık da şenliklere akademik çalışması kapsamında katıldığını belirtti. Roman müziği üzerine doktora tezi hazırladığını söyleyen Arık, yerel müzisyenlerle birebir temas kurmanın araştırması açısından önemli olduğunu kaydetti.

“Babafingo bu yıl da görünmedi”

Şenliklerin simgelerinden biri olan “Babafingo”yu görmek için sabahlayanlar da vardı. Katılımcılardan Mert Akman, her yıl olduğu gibi bu yıl da Babafingo’nun ortaya çıkmasını beklediğini ancak göremediğini söyledi. Buna rağmen umutlarını kaybetmediklerini belirten Akman, gelecek yıl yeniden aynı heyecanla bekleyeceklerini ifade etti.