Koyulhisar’da eğitim gören öğrenciler için anlamlı bir kültürel gezi organize edildi. Koyulhisar Anadolu İmam Hatip Lisesi öğretmen ve öğrencileri, program kapsamında Batman ve Mardin’e giderek bölgenin tarihi ve turistik noktalarını ziyaret etti.

Gezi süresince öğrenciler, farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış şehirlerin kültürel dokusunu yakından tanıma imkânı buldu. Tarihi yapılar, müzeler ve önemli turistik alanlar rehberler eşliğinde gezildi.

Öğrenciler için önemli deneyim

Düzenlenen etkinliğin, öğrencilerin hem tarih bilincini artırmayı hem de farklı şehirleri tanıyarak ufuklarını genişletmeyi amaçladığı belirtildi. Gezi boyunca öğrencilerin sosyal ve kültürel gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi.

Teşekkür mesajı

Okul Müdürü Hasan Yavuz, organizasyonun hayata geçirilmesinde destek sunan Muhammet Hasan Kukuş ve Bora Karakullukcu’ya teşekkür etti. Yavuz, bu tür etkinliklerin öğrenciler için büyük kazanım sağladığını ifade etti.