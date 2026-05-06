Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vakıf eserlerine yönelik restorasyon çalışmalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, “asrın felaketi”nde zarar gören 377 eserden 276’sının onarımının tamamlandığını, kalan 101 eserin ise yıl içinde bitirileceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, böylece 2026 yılı itibarıyla tüm eserlerin yeniden ihya edilmiş olacağını belirtti.

Açıklamada, Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği Selimiye Camii ile 2020’de yeniden ibadete açılan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi başta olmak üzere birçok önemli yapıda titiz restorasyonların gerçekleştirildiği vurgulandı.

Barok üslubuyla öne çıkan Nuruosmaniye Külliyesi ve yaklaşık 700 yıllık geçmişe sahip Sungur Bey Camii de çalışmaların yürütüldüğü eserler arasında yer aldı.

Erdoğan ayrıca, “Evlad-ı Fatihan” vurgusuyla yurt dışında da restorasyon faaliyetlerinin sürdüğünü belirterek, 2012’den bu yana 40 eserin ihya edildiğini ifade etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kuzey Makedonya, Kosova ve Bosna-Hersek’te ise 11 eserin restorasyonunun sürdüğü kaydedildi.