Yusuf Tekin, öğrencilerin mesleki yönelimlerini daha sağlıklı belirlemek amacıyla TÜBİTAK ile ortak bir projeyi hayata geçirdiklerini duyurdu. “Mesleki Eğilim Belirleme Bataryası” adı verilen çalışma kapsamında ortaokul öğrencilerine yönelik testler uygulanarak ilgi ve yetenek alanlarının ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Ankara’daki Teknopark Ankara İvedik OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ni ziyaret eden Tekin, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Müfredatların sektörle birlikte yeniden şekillendirildiğini belirten Tekin, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanların bu doğrultuda yetiştirildiğini ifade etti.

Mesleki eğitimde sektör iş birliği

Bakan Tekin, meslek liselerinde eğitim alan öğrencilerin işbaşı eğitimleri ve staj imkanlarının genişletildiğini söyledi. Bu kapsamda öğrencilere asgari ücretin belirli oranlarında teşvik verildiğini belirten Tekin, sektörle yapılan iş birliklerinin eğitim kalitesini artırdığını dile getirdi.

İş sağlığı ve güvenliği konusuna da değinen Tekin, öğrencilerin eğitim aldığı işletmelerin sıkı denetimlerden geçtiğini vurguladı. 2024 yılında 253 bin işletmenin incelendiğini aktaran Tekin, şartları uygun bulunmayan 23 bin 252 işletmeyle yapılan sözleşmelerin iptal edildiğini açıkladı.

Meslek liselerine ilgi artıyor

Mesleki ve teknik eğitime yönelimin her geçen yıl arttığını belirten Tekin, ortaöğretimdeki öğrencilerin önemli bir bölümünün artık meslek liselerini tercih ettiğini söyledi. Bu oranın son dönemde yüzde 43’e ulaştığını ifade eden Tekin, Türkiye’nin bu alanda uluslararası standartlara yaklaştığını kaydetti.

“Artık ara eleman değil, aranan eleman yetiştiriyoruz” diyen Tekin, sektörün ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip bireylerin eğitim sistemine kazandırıldığını belirtti.

Velilere rehberlik edecek sistem

Yeni başlatılan proje ile öğrencilerin erken yaşta ilgi alanlarının belirlenmesinin amaçlandığını vurgulayan Tekin, velilerin de çocuklarının eğitim tercihlerini bu veriler doğrultusunda yapmalarını istediklerini söyledi. Projenin zorunlu bir yönlendirme içermediğini belirten Tekin, rehberlik amaçlı kullanılacağını ifade etti.

Öte yandan mesleki eğitim sürecinde tüm güvenlik önlemlerinin alındığını dile getiren Tekin, olası risklere rağmen eğitimden vazgeçilmesinin doğru olmayacağını sözlerine ekledi.