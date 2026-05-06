Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, artan düğün maliyetleri nedeniyle zorlanan genç çiftler için yeni bir sosyal destek projesini daha hayata geçirdi.

Göksu Parkı ve Kuzey Yıldızı’nın ardından üçüncü ücretsiz düğün salonu Demetevler Cemre Parkı’nda hizmete açıldı. Proje kapsamında sosyal destek alan ailelerin çocukları ile gazi ve şehit yakınları bu salonlardan ücretsiz yararlanabilecek.

Başvuruların “dugunsalonu.ankara.bel.tr” adresi üzerinden yapılabileceği bildirildi.