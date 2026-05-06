Olay, dün, Ağrı Hukuk Mahkemeleri Ek Hizmet Binası önünde meydana geldi. Ramazan A., boşanmaya karar verdiği eşiyle birlikte Aile Mahkemesi'ne başvurmak üzere adliyeye geldiği sırada kayınbiraderi Ali A.'nın silahlı saldırısına uğradı. Ali A., eniştesi Ramazan A.'ya 7 el ateş ederek bacaklarından ve kalçasından yaraladı. Olay yerinde bulunan emniyet güçleri saldırıya anında müdahale edip, şüpheli Ali A.'yı suç aletiyle yakalandı. Yaralı Ramazan A., çağırılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Ramazan A.'nın bugün taburcu edildiği öğrenildi.

Öte yandan, saldırı sırasında silahtan çıkan mermilerden 2'si, caddede seyir halindeki 2 araca isabet edip zarar verdi. Araçlarda bulunanların olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheli Ali A.'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi. (DHA)