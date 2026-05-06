Devlete ait huzurevlerine kabul şartları değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre huzurevlerine girişte yaş sınırı 60’tan 70’e çıkarıldı.

Yeni uygulamayla birlikte 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar doğrudan başvuru yapabilecek. 60-69 yaş arasındaki bireyler ise yalnızca sağlık kurulu raporuyla bakıma muhtaç olduklarını belgelemeleri halinde huzurevlerinden yararlanabilecek.

Düzenlemenin, bakım hizmetlerinin daha ihtiyaç odaklı sunulması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.