Devlete ait huzurevlerine kabul şartları değiştirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni düzenlemesine göre huzurevlerine girişte yaş sınırı 60’tan 70’e çıkarıldı.

Buğday Tanesi’nden Meclis Kürsüsü’ne: Serkan Bayram
Buğday Tanesi’nden Meclis Kürsüsü’ne: Serkan Bayram
İçeriği Görüntüle

Yeni uygulamayla birlikte 70 yaş ve üzerindeki vatandaşlar doğrudan başvuru yapabilecek. 60-69 yaş arasındaki bireyler ise yalnızca sağlık kurulu raporuyla bakıma muhtaç olduklarını belgelemeleri halinde huzurevlerinden yararlanabilecek.

Düzenlemenin, bakım hizmetlerinin daha ihtiyaç odaklı sunulması amacıyla hayata geçirildiği belirtildi.

Muhabir: Haber Merkezi