Türk futbolunun deneyimli teknik direktörlerinden Abdullah Avcı, uygun şartların oluşması halinde yeniden görev almaya hazır olduğunu açıkladı. Avcı, “Hedefleri olan bir yapı oluşursa, yurt içi veya yurt dışında göreve hazırım” dedi.

Okan Üniversitesi’nde düzenlenen Futbol Zirvesi öncesinde değerlendirmelerde bulunan Avcı, Türk futbolunun son yıllarda Avrupa kupalarında gelişim gösterdiğini ifade etti. Galatasaray ve Fenerbahçe’nin Avrupa performansına dikkat çeken deneyimli teknik adam, kulüplerin uluslararası organizasyonlarda daha fazla yer almasının önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye A Milli Futbol Takımı’nın son turnuvalardaki istikrarlı katılımına değinen Avcı, kadronun genç, deneyimli ve yetenekli oyunculardan oluştuğunu belirtti. Avrupa’da forma giyen oyuncu sayısındaki artışın milli takıma olumlu katkı sağladığını dile getirdi.

Süper Lig’de rekabetin artırılması gerektiğini ifade eden Avcı, ligde daha fazla takımın yarışın içinde yer almasının Türk futbolunun gelişimine katkı sağlayacağını söyledi. Teknik direktörlük mesleğinde değişim ve gelişimin önemine değinen Avcı, genç teknik adamların oyuna yeni yaklaşımlar getirdiğini de sözlerine ekledi.

Kariyer planlamasına ilişkin konuşan Avcı, şu an aktif görev almadığını ancak futbolu yakından takip ettiğini belirterek, uygun hedefler ve projeler doğrultusunda yeniden sahalara dönmeye hazır olduğunu ifade etti.