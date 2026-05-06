İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik “yolsuzluk” davasında, aralarında görevden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu’nun da bulunduğu 77’si tutuklu toplam 414 sanık, dokuzuncu haftada yeniden hakim karşısına çıkacak. 34’üncü duruşmada sanık savunmalarının alınması bekleniyor.

Soruşturma kapsamında hazırlanan ve 11 Kasım 2025 tarihini taşıyan 3 bin 809 sayfalık iddianamede, İmamoğlu hakkında “örgüt lideri” olduğu iddiasına yer verildi. İddianamede; “suç işlemek amacıyla örgüt kurma”, “rüşvet”, “suç gelirlerinin aklanması”, “kamu kurumlarını zarara uğratma”, “kişisel verilerin hukuka aykırı kaydedilmesi ve yayılması”, “ihaleye fesat karıştırma” ve benzeri çok sayıda suçlama yöneltildi. İmamoğlu’nun 142 ayrı eylem kapsamında 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Öte yandan mahkeme heyeti, aralarında belediye personeli ve iş insanlarının da bulunduğu 33 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye edilen isimler arasında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, çeşitli belediye çalışanları, teknik personeller ve iş insanları yer aldı.