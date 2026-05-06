Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasına yer verilen paylaşımda, vakıf geleneğinin tarih, estetik ve ahlaki değerleri bir arada barındıran güçlü bir miras olduğu ifade edildi. Erdoğan, mimari zarafet ile vakıf anlayışının birleşerek özgün bir medeniyet tasavvuru ortaya koyduğunu belirtti.

Üç kıtaya yayılan ecdat yadigârı eserlerin bu anlayışın en somut göstergeleri olduğunu dile getiren Erdoğan, camilerden medreselere, kütüphanelerden imarethanelere kadar uzanan geniş vakıf mirasının insan merkezli bir yaklaşımın ürünü olduğunu söyledi. Bu yapıların sadece fiziksel eserler değil, aynı zamanda adalet, merhamet ve sorumluluk bilincinin yansıması olduğuna dikkat çekti.

Vakıf kültürünün özünde samimiyet ve ihlas bulunduğunu ifade eden Erdoğan, küçük görünen hayırların dahi büyük anlamlar taşıyabileceğini belirtti.

Vakıflar Haftası’nın bu kadim geleneğin daha geniş kitlelere ulaşmasına vesile olmasını temenni eden Erdoğan, son bir yıl içinde restorasyonu tamamlanan 202 vakıf eserinin de hayırlı olmasını diledi.

