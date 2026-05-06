İspanyol oyuncu Javier Bardem, Filistin’e verdiği destek ve uluslararası kamuoyunda tartışma yaratan açıklamalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Variety dergisine konuşan Bardem, 16 Mart’ta düzenlenen 98. 98th Academy Awards töreninde sahneye çıkarak “Savaşa hayır ve özgür Filistin” sloganı atmasına değindi. Ünlü oyuncu, bu çıkışının “adaletsizliğe karşı bir duruş” olduğunu belirterek, “Hep sesimi kaydeden mikrofonlar ve kayıt cihazları olduğunu hissetmişimdir. Yanlış olduğunu düşündüğüm şeyi kınamaya hakkım var” dedi.

Bardem, açıklamalarının olası sonuçlarına ilişkin bazı projelerden dışlanma ya da reklam anlaşmalarının iptal edilmesi gibi durumlar yaşanabileceğine dair duyumlar aldığını da ifade etti. Ancak bu durumun kendisini etkilemediğini vurgulayarak, “İspanya’da yaşıyorum. Amerikan stüdyoları tek çalışma yeri değil” diye konuştu.

Oyuncu ayrıca, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına tepki gösterdiği için menajeriyle sorun yaşadığı iddia edilen Susan Sarandon örneğine de değinerek, bunun “sistemdeki sorunları gösterdiğini” söyledi.

Bardem, bazı yapımcıların Filistin’e destek veren isimlerle çalışmaya devam ettiğini belirterek, “kara liste” iddialarına rağmen sektör içinde bakış açısının değişmeye başladığını da dile getirdi.