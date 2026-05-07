Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, kuruluşunun 90’ıncı yılı dolayısıyla kapsamlı bir kutlama programına imza attı. CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da düzenlenen etkinlikte, Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatçılarından oluşan “90. Yıl Orkestrası ve Korosu” sahne aldı. Konseri, Türkiye’nin önemli orkestra şeflerinden Rengim Gökmen yönetti.

Sanat danışmanlığını Yücel Erten’in yaptığı gecenin sunuculuğunu ise Ezgi Şenler ve Serkan Melikoğlu üstlendi. Program, Mustafa Kemal Atatürk ve şehitler için yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Klasik müzikten baleye uzanan repertuvar

Konserde ilk olarak Ulvi Cemal Erkin’in “Köçekçe” adlı eseri dinleyicilerle buluştu. Ardından konservatuvarın kuruluş sürecinde önemli katkıları bulunan Alman besteci Paul Hindemith’in “Tahta Üflemeliler, Arp ve Orkestra için Konçerto” eseri seslendirildi. Eserde flütte Sibel Ayhan Bayer, obuada Ulaş Yurtoğlu, arpta Engin Kansu, klarinette Elif Simay Meteoğlu ve fagotta Ozan Evruk sahne aldı.

Carmen operasının sevilen bölümlerinden “Habenera”yı mezzosoprano Ferda Yetişer yorumlarken, koro yönetimini Çiğdem Aytepe gerçekleştirdi. Gecede ayrıca besteci Burak Soykan’ın “90. Yılın Rüzgarında Bir Servi” adlı yeni eseri ilk kez izleyici karşısına çıktı.

“Çeşmebaşı” yeniden sahnede

Kutlama programında Türk bale tarihinin önemli eserlerinden Çeşmebaşı Balesi’nin dördüncü bölümü de sahnelendi. Uğur Seyrek’in koreografisini hazırladığı performans izleyiciden büyük alkış aldı. Ayrıca Alfred Schnittke’nin “Like A Bird” adlı eseri de İnan Mert koreografisiyle sahneye taşındı.

Program kapsamında Jean-Baptiste Lully’nin “Türk Töreni Marşı” seslendirilirken, Turgay Erdener imzalı “Dört Viyolonsel” adlı eser mezun sanatçılar Yaz Irmak, Yiğit Tan, İbrahim Aydoğdu ve Sinem Bostancı tarafından icra edildi.

Mezun sanatçılara anlamlı plaket

Etkinlikte, konservatuvardan 50 yıl önce mezun olan sanatçılar da unutulmadı. Mezunlara plaket ve “90. Yıl Anı Kitabı”, Mehmet Cahit Güran ile Konservatuvar Müdürü Burak Tüzün tarafından verildi.

Burak Tüzün konuşmasında, yalnızca konservatuvarın kuruluş yıl dönümünü değil, Türk Beşleri’nin önemli temsilcilerinden Necil Kazım Akses’in doğum gününü de andıklarını söyledi. Tüzün ayrıca doğum günü olan Rektör Güran için kısa bir kutlama bestesini yönetti.

Keşanlı Ali Destanı sahnelendi

Gecede, Yalçın Tura’nın “Do Re Mi” adlı çocuk şarkısı, Atilla Çağdaş Değer yönetimindeki 90. Yıl Çocuk Korosu tarafından seslendirildi. Soprano Feryal Türkoğlu ise Çardaş Prensesi operetinden “Silvia Arya”yı yorumladı.

Tiyatro bölümü öğrencileri de Haldun Taner imzalı Keşanlı Ali Destanı’ndan “Zilha” ve “Sinekli Dağ” bölümlerini Boğaçhan Sözmen rejisiyle sahneledi. Konservatuvarın bale ve caz öğrencileri de performanslarıyla geceye renk kattı.

Konser, Kıvanç Tepe’nin “Bu Vatan Bizim” eserinin üçüncü bölümü ile Ulvi Cemal Erkin ve Necil Kazım Aksestarafından bestelenen “Konservatuvar Marşı”nın seslendirilmesiyle sona erdi.

Rektörlerden konservatuvara övgü

Rektör Mehmet Cahit Güran, konservatuvarın Cumhuriyet’in önemli kültür miraslarından biri olduğunu belirterek, sanat kurumunun gelecekte de Türkiye’nin kültür ve sanat hayatına katkı sunmayı sürdüreceğini ifade etti.

Ankara Bilim Üniversitesi Rektörü Yavuz Demir ise konservatuvarın Türk sanat hayatı açısından büyük bir değer taşıdığını söyledi.

Bilkent Üniversitesi Rektörü Kürşat Aydoğan da konservatuvarın Cumhuriyet döneminin en önemli sanat kurumlarından biri olduğunu vurgulayarak, tiyatrodan müziğe birçok başarılı sanatçının burada yetiştiğini dile getirdi.

Geceye ayrıca Tan Sağtürk, Volkan Ersoy, Turgay Erdener, Özden Toker ve Gülsün Bilgehan’ın yanı sıra çok sayıda sanatçı, mezun ve sanatsever katıldı.