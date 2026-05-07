Almanya’daki Allianz Arena’da oynanan mücadeleye hızlı başlayan PSG, henüz 3’üncü dakikada golü buldu. Khvicha Kvaratskhelia’nın hazırladığı pozisyonda Ousmane Dembele, tek vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.
İlk yarıyı 1-0 önde kapatan PSG, ikinci yarıda Bayern Münih’in baskısına rağmen savunmada direnç gösterdi. Alman ekibi özellikle son bölümde etkili olurken, 90+4’üncü dakikada Harry Kane’in golüyle skoru eşitledi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.
Bu sonuçla toplamda rakibine üstünlük sağlayan PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.
Finalde rakip Arsenal
Fransız devi, finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Dev final, 30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak.