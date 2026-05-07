Almanya’daki Allianz Arena’da oynanan mücadeleye hızlı başlayan PSG, henüz 3’üncü dakikada golü buldu. Khvicha Kvaratskhelia’nın hazırladığı pozisyonda Ousmane Dembele, tek vuruşla topu ağlara göndererek takımını öne geçirdi.

İlk yarıyı 1-0 önde kapatan PSG, ikinci yarıda Bayern Münih’in baskısına rağmen savunmada direnç gösterdi. Alman ekibi özellikle son bölümde etkili olurken, 90+4’üncü dakikada Harry Kane’in golüyle skoru eşitledi. Ancak kalan sürede başka gol olmayınca karşılaşma 1-1 sona erdi.

Bu sonuçla toplamda rakibine üstünlük sağlayan PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi finaline yükseldi.

Finalde rakip Arsenal

Zeytinburnu'nda sahte altın operasyonu: 28,5 milyon liralık vurgun engellendi
Fransız devi, finalde Arsenal ile karşı karşıya gelecek. Dev final, 30 Mayıs’ta Macaristan’ın başkenti Budapeşte’de bulunan Puskas Arena’da oynanacak.

Kaynak: DHA