

ESAS NO :2026/223

KARAR NO :2026/234

Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 03.04.2026 tarihli ilamı ile Satmak için Uyuşturucu Madde Bulundurmak suçundan yapılan yargılama sonucunda;" 5271 sayılı CMK'nin 4 ve 5. maddeleri gereğince mahkememizin GÖREVSİZLİĞİNE,

Ankara Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğuna, karar kesinleştiğinde sanık YUSUF TOPRAK hakkında Satmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan TCK 188/3,4-a, 53, 54 maddeleri gereğince yargılama yapılmak üzere dosyanın görevli Ankara Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

Kararın taraflara tebliğine", karar verilen Ali ve Selver oğlu, 01.05.1991 doğumlu Yusuf TOPRAK tüm aramalara rağmen bulunamamış gerekçeli karar tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun29. maddesi gereğince hüküm özetinin GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren iki hafta sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, Cumhuriyet Savcısının mütalaasına uygun olarak CMK 5/2 ve 268/1, 268-3-c maddeleri uyarınca görevsizlik kararına karşı kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere açık yargılama sonucunda karar verildiği İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.