Mamak Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi, anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi öğrencileri, merkezi ziyaret ederek sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyon süreçleri hakkında bilgi aldı.

Ziyarete, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Doğan da katıldı. Öğrenciler, merkezde bulunan hayvanlarla birebir ilgilenirken onların yaşam alanlarını da yerinde inceleme fırsatı buldu.

“Hayvan sevgisi küçük yaşta kazanılmalı”

Ziyaret sırasında konuşan Erdoğan Doğan, merkezde gerçekleştirilen yenileme ve kapasite artırımı çalışmaları sayesinde hayvanların daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda yaşamlarını sürdürdüğünü belirtti. Gençlerin hayvanlara gösterdiği ilgiden memnuniyet duyduğunu ifade eden Doğan, hayvan sevgisinin çocukluk ve gençlik döneminde kazanılmasının önemine dikkat çekti.

İlgi odağı “Portakal” oldu

Öğrencilerin ziyaret boyunca en çok vakit geçirdiği isim ise merkezin maskotu “Portakal” oldu. Can dostlarla yakından ilgilenen öğrenciler, hayvanlarla oyun oynayıp onlara sevgi gösterdi. Renkli görüntülerin oluştuğu ziyarette gençler, sokak hayvanlarının yaşam koşulları hakkında da bilgi edinme fırsatı yakaladı.

Hayvan sevgisini artıran çalışmalar sürüyor

Mamak Belediyesi, sokak hayvanlarının bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarını sürdürürken, çocuklar ve gençlerin hayvan sevgisini geliştirmeye yönelik sosyal etkinliklere de destek vermeye devam ediyor.