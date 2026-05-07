Kaza, Keşan ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de bulunan Mehmet Gemici Caddesi ile Bora Sokak’ın kesişim noktasında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Gemici Caddesi üzerinde ilerleyen E.Ö. yönetimindeki 11 ABY 246 plakalı motosiklet, kavşakta S.Y. idaresindeki 22 FL 717 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklet devrilirken, sürücü E.Ö. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Y.S.B. yere savrularak yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi’ne götürülerek tedavi altına alındı.

Hastanede tedavileri süren iki yaralının da sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis inceleme başlattı

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayın nasıl meydana geldiğine ilişkin inceleme başlatıldı.