Sincan Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde kurban satış alanlarında görev alacak ekiplerin hazırlıklarını tamamlamak için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda, Çimşit ve Yenikent kurban pazarlarında görev yapacak personele yönelik bilgilendirme ve eğitim programı gerçekleştirildi.

Eğitime, belediyenin Zabıta, Temizlik İşleri ve Veteriner İşleri Müdürlüğü personelleri katıldı. Programda kurbanlık hayvanların pazara girişinden kesim sürecine kadar dikkat edilmesi gereken kurallar ayrıntılı şekilde anlatıldı.

Hayvan sağlığı ve belge kontrolleri anlatıldı

Eğitimler, Yunus Emre Uysal, Ruhan Pakkan ve Süleyman Taşçı tarafından verildi.

Yetkililer, özellikle hayvan nakillerinde gerekli belgelerin eksiksiz olması gerektiğine dikkat çekti. İl içi sevkiyatlarda hayvan pasaportu ve nakil belgelerinin, şehirler arası sevkiyatlarda ise veteriner sağlık raporlarının kontrol edilmesinin önemine vurgu yapıldı. Ayrıca pazara giriş yapacak tüm hayvanların küpeli ve kayıt altında olması gerektiği ifade edildi.

Sağlık kontrolleri ön planda tutulacak

Kurbanlık hayvanların satış alanına alınmadan önce sağlık taramasından geçirilmesinin hem insan sağlığı hem de hayvan sağlığı açısından kritik olduğu belirtildi. Yetkililer, düzenli kontroller sayesinde bulaşıcı hastalık risklerinin en aza indirileceğini kaydetti.

İlaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları başlıyor

Sincan Belediyesi tarafından kurban pazarlarında çevresel risklerin önlenmesi amacıyla kapsamlı ilaçlama ve dezenfeksiyon uygulamalarının da hayata geçirileceği bildirildi.

Çalışmalar kapsamında Zirai İnsansız Hava Aracı (ZİHA) ve araç üstü ekipmanlarla sabah ve akşam saatlerinde karasinek ile sivrisinek mücadelesi yapılacağı açıklandı. Özellikle riskli bölgelerde larva oluşumunu önlemek amacıyla düzenli larvasit uygulamalarının gerçekleştirileceği belirtildi.

Hayvan giriş noktalarında biyogüvenlik önlemlerinin artırılacağı ifade edilirken, vatandaşların hijyenik ve güvenli bir ortamda kurban alışverişi yapabilmesi için dezenfeksiyon çalışmalarının bayram süresince devam edeceği kaydedildi.