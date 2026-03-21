İddiaya göre, hayvan otlatan Yavuz dengesini kaybederek dereye düştü. Çevredeki vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan genç kız için hemen sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Sağlık ekipleri, Yavuz’u yoldaki araçtan alarak Prof. Dr. Aziz Sancar İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Medine Yavuz’un cenazesi otopsi için hastane morguna götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın detaylarını araştırıyor.