Kaza, saat 22.30 sıralarında Yalnızbağlar Mahallesi 1 Eylül Caddesi üzerinde meydana geldi. Furkan İşçi idaresindeki 58 ACS 861 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Furkan İşçi ile araçta yolcu olarak bulunan İsmail Şimşek yaralandı.

Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan sürücü Furkan İşçi, burada yapılan müdahalenin ardından Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.