Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Anbar Mahallesi Beydağ Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla oyun oynayan A.D. (3), sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

Çevrede bulunan yakınlarının müdahalesiyle köpeğin elinden kurtarılan çocuk için sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, yaralı çocuğu ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırdı.

Öte yandan saldırıya neden olan sahipsiz köpek, Melikgazi Belediyesi ekipleri tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.