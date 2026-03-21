Yapılan açıklamaya göre, Diyarbakır, Mardin, Batman ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların 21 Mart Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren etkili olması öngörülürken, özellikle yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı görülebileceği belirtildi.

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar ve yüksek kesimlerde buzlanma gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji, yağışların 22 Mart akşam saatlerine kadar etkisini sürdürebileceğini bildirdi.