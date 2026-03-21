Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada ilk periyodu 17-23 geride kapatan sarı-lacivertli ekip, devreye 29-37 geride girdi. Üçüncü periyotta üstünlüğü ele geçiren Fenerbahçe Beko, son çeyrekte etkili oyunuyla parkeden galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Talen Horton-Tucker 23 sayıyla en skorer isim olurken, Baldwin ve De Colo 16’şar sayıyla galibiyete önemli katkı sağladı.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe Beko 23’üncü galibiyetine ulaşarak EuroLeague’de zirvedeki yerini korudu.

Maç Detayları

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Emilio Perez, Damir Javor, Carlos Cortes

Periyotlar:

Periyot: 17-23

Devre: 29-37

Periyot: 57-52

Maç Sonucu: 79-75