Kulüpten yapılan açıklamaya göre şampiyonluk kutlamasına katılmak isteyen taraftarlar, GSPlus uygulamasını indirerek bilet satın alma işlemlerini gerçekleştirebilecek. Biletler, GS taraftar Passo kartı veya Passo üyeliğiyle passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden satışa sunuldu.

Galatasaray Şampiyonluk Kutlaması Bilet Fiyatları

Şampiyonluk gecesi için belirlenen bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:

Saha içi paket: 19 bin 50 lira

Doğu-Batı Alt Tribünler: Bin 905 lira

Doğu-Batı Üst Tribünler: 500 lira

Kuzey-Güney Kale Arkası: 190,50 lira

Sarı-kırmızılı taraftarların yoğun ilgi göstermesi beklenen kutlamada sürpriz etkinlikler ve özel gösterilerin de yer alması bekleniyor.

Galatasaray Sezonu Kasımpaşa Maçıyla Kapatacak

Öte yandan Galatasaray, Trendyol Süper Lig’de 2025-2026 sezonundaki son maçına 17 Mayıs Pazar günü çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun kapanış karşılaşmasında Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.