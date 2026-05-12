CSO Ada Ankara’dan yapılan açıklamaya göre; Alessandro Fantoni, Angelo Forte, Gianni Leccese ve Ugo Tarquini’den oluşan topluluk, güçlü vokalleri ve geniş repertuvarıyla sahneye çıkacak. Konserde opera aryalarından Napoli şarkılarına, romantik İtalyan klasiklerinden dünya çapında tanınan eserlere kadar birçok seçkin parça seslendirilecek.

İtalyan tenor geleneğini modern yorumlarla sahneye taşıyan The Four Italian Tenors, klasik müzik ve opera tutkunlarının yanı sıra farklı müzik türlerine ilgi duyan dinleyicilere de hitap edecek.

Konser, 14 Mayıs’ta saat 20.00’de CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon’da gerçekleştirilecek. Etkinliğin, Ankara’daki kültür sanat takviminde öne çıkan organizasyonlardan biri olması bekleniyor.