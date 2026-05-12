Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aile Haftası kapsamında yayımladığı “İstatistiklerle Aile, 2025” bülteninde Türkiye’de hane yapısına ilişkin dikkat çeken verileri açıkladı. Rapora göre ortalama hanehalkı büyüklüğü 2008’de 4 kişi iken 2025’te 3,08 kişiye geriledi.

Hanehalkı Büyüklüğü Azalıyor

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde hane yapısında küçülme eğilimi devam ediyor. Ortalama hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il 4,84 kişi ile Şırnak olurken, Şanlıurfa 4,63 ve Batman 4,43 kişi ile sıralandı.

En düşük hanehalkı büyüklüğü ise 2,49 kişi ile Tunceli’de görüldü. Tunceli’yi Giresun (2,50) ve Çanakkale (2,51) takip etti.

Tek Kişilik Haneler Artışta

Rapora göre tek kişilik hanehalklarının oranı 2014’te yüzde 13,9 iken 2025’te yüzde 20,5’e yükseldi. Tek çekirdek aile oranı ise yüzde 67,4’ten yüzde 62,7’ye geriledi. Geniş aile oranı da düşüş göstererek yüzde 13,5 seviyesine indi.

En fazla tek kişilik hane Gümüşhane’de (yüzde 32,7) görülürken, en düşük oran Batman’da (yüzde 11,5) kaydedildi.

Yaşlı Nüfus ve Tek Yaşam Artıyor

Türkiye’de 7 milyondan fazla hanede en az bir yaşlı birey bulunduğu açıklandı. Tek yaşayan yaşlıların sayısı ise 1,8 milyona yükseldi. Bu grubun yüzde 73,5’ini kadınlar oluşturdu.

Gençler Aileyle Yaşamayı Sürdürüyor

Verilere göre 25-29 yaş grubunda hiç evlenmemiş bireylerin yüzde 70’i ebeveynleriyle yaşamaya devam ediyor.

Akraba Evliliğinde Düşüş

TÜİK verilerine göre akraba evliliği oranı 2025’te yüzde 3’e geriledi. En yüksek oran Şanlıurfa, Mardin ve Siirt’te görüldü.

Boşanma ve Velayet Verileri

2025 yılında 193 bin 793 çiftin boşandığı, 191 bin 371 çocuğun velayet düzenlemesine dahil edildiği açıklandı. Çocukların yüzde 74,6’sının velayeti annelere verildi.

Yoksulluk ve Konut Verileri

Raporda geniş ailelerin yüzde 27,1’inin yoksulluk sınırının altında yaşadığı belirtilirken, toplumun yüzde 57,1’inin kendi konutunda yaşadığı kaydedildi. Kiracı oranı ise yüzde 27 olarak açıklandı.

Genel Tablo

TÜİK verileri, Türkiye’de aile yapısının küçüldüğünü, tek kişilik yaşamın arttığını ve hane tiplerinde önemli dönüşümler yaşandığını ortaya koydu.