Ankara’da sokaklara asılan bahis reklamları tartışma konusu olmaya devam ediyor. Daha önce Mamak ilçesinde bazı sokaklarda görülen reklamlar nedeniyle gazetemize ulaşan vatandaşlar, duruma tepki göstermişti.

Benzer görüntüler bu kez Çankaya sokaklarında ortaya çıktı. İlçe genelinde farklı noktalara asıldığı belirtilen bahis reklamları, mahalle sakinlerinin rahatsızlığına neden oldu.

Vatandaşlar, özellikle çocukların bu tür içeriklerle karşılaşmasının endişe verici olduğunu ifade ederek, “Çocuklarımız için tehlike oluşturuyor. Bu reklamların kaldırılmasını ve denetimlerin artırılmasını istiyoruz” çağrısında bulundu.

Bölge sakinleri, yetkili kurumların konuya müdahale etmesini ve kamusal alanlarda bu tür reklamların sınırlandırılmasını talep ediyor.