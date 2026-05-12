EGO Genel Müdürlüğü, öz kaynaklarıyla satın aldığı 10 yeni otobüsü daha filosuna kattığını açıkladı. Yeni araçların hizmete başlamasıyla birlikte Ankara’da toplu ulaşımda kullanılan toplam otobüs sayısı 1964’e yükseldi.

EGO Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2019-2026 yılları arasında filoya kazandırılan yeni otobüs sayısının ise 534’e ulaştığı belirtildi. Yeni otobüslerin özellikle yoğun hatlarda hizmet vererek vatandaşların ulaşım konforunu artırmasının hedeflendiği ifade edildi.

Başkentte artan yolcu talebine karşı toplu taşıma kapasitesini güçlendirmeyi sürdüren EGO, yeni araçlarla birlikte hem sefer sıklığını artırmayı hem de daha güvenli ve konforlu ulaşım sağlamayı amaçlıyor.