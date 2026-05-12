Gaziantep Üniversitesi Makine Mühendisliği öğrencisi Mehmet Gürsoylu, 61 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edildi.

Akademisyenler tarafından mobbinge uğradığını iddia ederek Eskişehir’den Gaziantep’e tek kişilik yürüyüş başlatan Gürsoylu, yürüyüş süreciyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. Ankara’ya ulaştığında gazetemizi ziyaret eden Gürsoylu, iddialarını ve taleplerini kamuoyuyla paylaşmıştı.

"Allah'ın Duvarı Yıkılmaz!"

Yürüyüşünü Gaziantep’te tamamlayan Gürsoylu’nun, kampüs içerisinde protesto girişiminde bulunmak istemesi sonrası bazı derslere girişinin yasaklandığı da iddia edilmişti. 61 gün süren tutukluluğun ardından tahliye edilen Gürsoylu, kendisini merak eden ve destek verenlere teşekkür ederek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Allah’ın duvarı yıkılmaz” ifadelerini kullandı.

Olay kamuoyunda geniş yankı uyandırırken, tahliye kararı ve süreç sosyal medyada da tartışılmaya devam ediyor.