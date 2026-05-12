Dünyaca ünlü bir İtalyan takı markasının elçisi olan Hande Erçel, bu yıl da Cannes Film Festivali kapsamında kırmızı halıda boy gösterecek. Ünlü oyuncunun, 13 Mayıs’ta Fransa’ya giderek 3 gün boyunca festivalde yer alacağı öğrenildi.

Kırmızı Halıda Gözler Yine Erçel’de Olacak

Hande Erçel, 2024 ve 2025 yıllarında da markanın elçisi olarak Cannes’da kırmızı halıda yürümüş ve şıklığıyla uluslararası basında geniş yer bulmuştu. Bu yıl da festivalde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.

Ajans ve Stil Ekibiyle Yollarını Ayırdı

Öte yandan bir süredir İngiltere’de dil eğitimi aldığı bilinen Hande Erçel, Cannes ziyareti öncesinde kariyerinde önemli bir değişikliğe gitti. Ünlü oyuncunun uzun süredir birlikte çalıştığı ajansı ve stil danışmanıyla yollarını ayırdığı öğrenildi.

Erçel’in yeni dönemde kariyer planlamasını yeniden şekillendireceği ve haziran ayı itibarıyla yeni bir yol haritası belirleyeceği ifade edildi.