Trendyolmilla, yeni reklam yüzü Demet Özdemir ile uluslararası moda sahnesine adım atıyor. Marka, Cannes Film Festivali’nde özel tasarım elbiseyle kırmızı halıda yer alacak.

Trendyolmilla Tasarımı Cannes’da Tanıtılacak

Trendyolmilla, tasarım gücünü uluslararası arenaya taşımayı hedeflediği projede, Demet Özdemir için özel couture tasarımlar hazırladı. Ünlü oyuncu, marka tarafından hazırlanan özel elbise ile Cannes Film Festivali kırmızı halısında boy gösterecek.

Hazırlanan tasarımların, markanın couture yaklaşımını yansıttığı ve kırmızı halı için özel olarak geliştirildiği belirtildi.

Demet Özdemir: “Çok Heyecanlıyım”

Cannes süreciyle ilgili konuşan Demet Özdemir, hazırlıkların son aşamada olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Cannes’da Trendyolmilla ile birlikte olmak benim için çok heyecan verici. Provalarımızın son aşamasındayız. Her detay üzerinde büyük bir özenle çalışıyoruz.”

Özel Tasarım Detayları Dikkat Çekiyor

Trendyolmilla tasarım ekibi tarafından haftalar süren çalışma sonucu hazırlanan kırmızı halı görünümlerinde güçlü siluetler, pelerin ve tüy detayları öne çıktı. Tasarımlarda İtalyan krep ve saten krep kumaşlar kullanıldığı belirtildi.

Marka, bu özel koleksiyonla Cannes kırmızı halısında dikkat çekmeyi ve uluslararası moda dünyasında görünürlüğünü artırmayı hedefliyor.