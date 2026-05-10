Ukrayna’nın Lviv kentindeki Arena Lviv Stadı’nda oynanan mücadelede Shakhtar Donetsk’e galibiyeti getiren golleri Dmitro Kriskiv, Isaque Silva (2) ve Lassina Traore kaydetti.

Karşılaşmanın ilk yarısının uzatma dakikalarında Kriskiv’in golüyle öne geçen Shakhtar Donetsk, ikinci yarıda Isaque Silva’nın 55 ve 61’inci dakikalarda attığı gollerle farkı açtı. Mücadelenin 67’nci dakikasında Lassina Traore’nin kaydettiği gol ise maçın skorunu belirledi.

Bu sonuçla puanını 66’ya yükselten Shakhtar Donetsk, en yakın takipçisi Polissya ile arasındaki puan farkını 11’e çıkararak Ukrayna Premier Ligi’nde şampiyonluğu matematiksel olarak garantiledi.

Arda Turan yönetimindeki ekip, bu başarıyla kulüp tarihinin 16’ncı lig şampiyonluğunu elde ederken, genç teknik adam kariyerindeki ilk büyük lig şampiyonluğunu da yaşamış oldu.