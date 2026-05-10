Türkiye Yeşilay Cemiyeti öncülüğünde düzenlenen etkinlik kapsamında çok sayıda bisikletli, Sepetçiler Kasrı’nda bir araya gelerek Gazze’ye destek amacıyla pedal çevirdi.

Etkinlik öncesinde açıklamalarda bulunan Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkat çekerek etkinliğin aynı zamanda Gazze’de yaşananlara karşı dayanışma mesajı taşıdığını söyledi.

Dinç, Küresel Sumud Filosu’na destek vermek amacıyla düzenlenen organizasyonda, Gazze’de yaşananlara karşı toplumsal duyarlılık oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

“Dünyanın her yerinde duyarlılık var”

Abdullah Özdemir de etkinliğe ailesiyle birlikte katıldı. Özdemir, Gazze’de yaşanan gelişmelere karşı dünya genelinde duyarlılık oluştuğunu belirterek, Türkiye’de de bu konuda çeşitli destek çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

“Pedallar dönsün, savaş bitsin”

Filistin'e Destek Platformu Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ise etkinliğin barış ve dayanışma mesajı taşıdığını ifade etti.

Etkinlikte bisikletliler, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla 20 kilometrelik parkurda pedal çevirdi. Tur; Karaköy, Beşikta