Mesut Özarslan, Keçiören Fatih Stadyumu’nda düzenlenen Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Yöresel Lezzetler Festivali’ni ziyaret ederek stantları gezdi ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Kültür ve lezzetler aynı çatı altında

Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından organize edilen festivalde, Kars, Ardahan ve Iğdır’a özgü yöresel ürünler ve kültürel değerler Keçiören’de tanıtıldı. Başkan Özarslan, protokol üyeleriyle birlikte stantları tek tek ziyaret ederek üreticilerle sohbet etti.

Etkinlikte Ömer Faruk İslam, Erdoğan Yıldırım ve Nuri Deniz da yer aldı.

“Serhat illeri bu ülkenin teminatıdır”

Festivalde konuşan Mesut Özarslan, serhat illerinin kültürel ve tarihi açıdan Türkiye için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özarslan, bu bölgelerin Anadolu’nun köklü değerlerini yaşattığını belirterek birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti.

Yöresel tatlar ilgi gördü

Festival alanında vatandaşlarla sohbet eden Başkan Özarslan, yöresel lezzetleri de tatma imkânı buldu. Etkinliğin kültürel değerlerin yaşatılması açısından önemli bir buluşma noktası olduğunu ifade eden Özarslan, benzer organizasyonların devam edeceğini söyledi.

Program sonunda Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu tarafından Özarslan’a Türk bayrağı plaketi takdim edildi.