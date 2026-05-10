Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Koray Karabekiroğlu, ergenlik döneminin yalnızca fiziksel değişimlerden ibaret olmadığını belirterek, gençlerin bu süreçte duygusal ve zihinsel dönüşüm yaşadığını söyledi.

“Ergenlik önemli bir fırsat dönemi”

Prof. Dr. Karabekiroğlu, ergenlik döneminde bireylerin kişilik gelişiminde önemli değişimler yaşandığını ifade ederek, aile ilişkileri, arkadaş çevresi ve toplumsal beklentilerin gençlerin ruhsal dünyasında etkili olduğunu belirtti.

Ergenlik döneminin çoğu zaman zorlu bir süreç olarak görüldüğünü söyleyen Karabekiroğlu, bu dönemin aynı zamanda kimlik gelişimi ve kişisel farkındalık açısından önemli fırsatlar sunduğunu kaydetti.

“Gençler hayatı daha fazla sorguluyor”

Karabekiroğlu, gençlerin bu dönemde adalet, özgürlük, aidiyet, başarı ve gelecek gibi kavramlar üzerine daha fazla düşündüğünü belirterek şu değerlendirmede bulundu:

“Ergenlik yalnızca fiziksel değişimlerin yaşandığı bir dönem değil, aynı zamanda duygusal ve zihinsel dönüşüm sürecidir.”

“Her ergenin gelişim süreci farklıdır”

Toplumda ergenlik dönemine ilişkin yanlış algılar bulunduğunu ifade eden Karabekiroğlu, her bireyin farklı aile yapısı, kişilik özellikleri ve sosyal çevreye sahip olduğunu söyledi.

Basında yer alan sansasyonel içeriklerin ergenlik dönemine yönelik olumsuz algıyı artırabildiğini belirten Karabekiroğlu, sağlıklı iletişim kurulan aile ortamlarında gençlerin üretken ve topluma katkı sağlayan bireyler olarak gelişebildiğini vurguladı.